China Akan Balas Dendam Jika AS Adopsi Sanksi Terkait COVID-19

Juru Bicara Kongres Rakyat Nasional (NPC) China, Zhang Yesui pada hari Kamis (21/05/20) memperingatkan bahwa China akan membalas dendam jika Kongres Amerika Serikat (AS) mengadopsi sanksi terhadap China terkait kasus COVID-19.Zhang Yesui dalam jumpa pers mengatakan pihaknya dengan keras menolak proposal AS dan akan menanggulanginya dengan tegas setelah memeriksa peraturan itu.Ia melanjutkan bahwa asal usul COVID-19 adalah masalah ilmu pengetahuan dan harus diputuskan oleh pakar medis melalui penelitian dan tidak bermoral jika memindahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain untuk menghindari tanggung jawabnya sendiri.Selanjutnya, ia menegaskan China dengan keras melawan kritik AS yang tidak benar tersebut dan juga sama sekali tidak akan memenuhi tuntutan AS tentang kompensasinya.