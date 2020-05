Penasihat Keamanan AS Desak Korut untuk Serahkan Senjata Nuklirnya

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Robert O'Brien mengatakan pada hari Minggu (24/05/20) waktu setempat, bahwa Korea Utara harus meninggalkan program nuklirnya jika hendak memiliki ekonomi yang besar.O'Brien membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan CBS News, ketika ditanya tentang pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un yang mengadakan pertemuan Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea untuk meningkatkan daya tangkal nuklir negara itu.O'Brien mengutarakan bahwa AS telah berhasil menghindari konflik dengan Korea Utara selama tiga setengah tahun terakhir dan Presiden AS, Donald Trump telah terlibat dalam beberapa diplomasi pribadi yang sangat baik dengan pemimpin Kim.Namun, jika Korea Utara hendak kembali bergabung dengan dunia dan memiliki ekonomi yang besar, maka negara komunis itu harus menghentikan pengembangan senjata nuklirnya.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa AS bersedia untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara dan juga akan mengawasi perkembangan situasi di Korea Utara.Sebelumnya, Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) telah melaporkan pada hari Minggu bahwa pemimpin Kim memimpin pertemuan Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea untuk membahas kebijakan baru tentang peningkatan daya tangkal perang nuklir.