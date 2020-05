Angkatan Laut Korsel Hanya Akan Kirim Dua Kapal Perang ke RIMPAC 2020

Angkatan laut Korea Selatan dilaporkan hanya akan mengirim dua kapal perang ke latihan maritim multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), yang akan diadakan pada bulan Agustus mendatang di tengah pandemi COVID-19.Menurut sebuah sumber militer Korea Selatan pada hari Minggu (24/05/20), angkatan laut Korea Selatan berencana untuk mengirim sebuah kapal induk Aegis berbobot 7.600 ton dan sebuah kapal lain berbobot 4.400 ke latihan Rim of the Pacific (RIMPAC) yang akan diadakan pada tanggal 17-31 Agustus di dekat Hawaii.RIMPAC merupakan latihan bersama perang laut internasional terbesar di dunia yang digelar dua tahun sekali dan dirancang untuk meningkatkan kemampuan operasional gabungan Korea Selatan, AS, Jepang, dan negara-negara Pasifik lainnya.Angkatan laut AS telah memutuskan untuk meminimalkan skala latihan tahun ini karena kekhawatiran atas penularan COVID-19. Latihan ini biasanya diadakan selama lebih dari sebulan, tetapi tahun ini disingkatkan menjadi sekitar dua minggu.Seiring dengan keputusan tersebut, angkatan laut Korea Selatan juga memutuskan untuk secara signifikan mengurangi pengerahan aset dan pasukannya yang akan berpartisipasi dalam latihan tersebut.