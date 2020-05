Korsel Akan Berikan Dana Bantuan 4,9 Juta Dolar AS dalam Proyek Pendidikan PBB untuk Korut

Photo : YONHAP News

Mulai tahun 2020 ini selama enam tahun ke depan, pemerintah Korea Selatan akan memberikan dana bantuan sebesar 4,9 juta dolar AS dalam pendidikan statistik dari Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, UNESCAP) untuk Korea Utara.Pemerintah Korea Selatan pada hari Rabu (27/05/20) menggelar rapat Komite Promosi Kerja Sama dan Pertukaran Antar-Korea. Dalam rapat tersebut, pemerintah Korea Selatan telah mengesahkan rancangan pemberian dana bantuan kerja sama antar-Korea untuk proyek dukungan pembangunan berkelanjutan dari UNESCAP untuk Korea Utara.Langkah tersebut sejalan dengan permintaan UNESCAP, sehingga Korea Selatan akan memberikan dana bantuan sebesar 720 ribu dolar AS untuk tahun ini.Dana bantuan itu rencananya akan digunakan untuk pendidikan rakyat Korea Utara di bidang statistik, seperti prinsip statistik internasional dan metode analisis statistik.Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyampaikan bahwa pihak PBB dan Korea Utara telah menyelesaikan pembicaraan tentang proyek tersebut.Kementerian itu berharap agar proyek tersebut berkontribusi dalam menggabungkan Korea Utara dengan masyarakat internasional, agar terwujud satu pasar antar-Korea ke depannya.