AS Dukung Kerja Sama Antar-Korea Sejalan dengan Kemajuan Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa sehubungan dengan langkah Korea Selatan untuk menyederhanakan proses kontak dengan penduduk Korea Utara, AS mendukung kerja sama antar-Korea, tetapi hal tersebut harus sejalan dengan kemajuan denuklirisasi Korea Utara.Menurut Voice of America (VOA), seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS pada hari Selasa (26/05/20) waktu setempat, menyatakan bahwa pemerintah AS tengah berkoordinasi dengan sekutunya, Korea Selatan, untuk memastikan bahwa kerja sama dengan Korea Utara harus dilakukan sejalan dengan kemajuan denuklirisasi.Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada hari Selasa mengatakan pihaknya telah menyediakan rancangan revisi undang-undang mengenai kerja sama dan pertukaran antar-Korea.Rancanan tersebut merujuk pada penyederhanaan proses ketika warga Korea Selatan melakukan kontak dengan warga Korea Utara dan pemerintah daerah Korea Selatan dapat mendorong proyek terhadap Korea Utara secara mandiri.Kementerian Unifikasi Korea Selatan menerangkan bahwa sebagai tanggapan atas rancangan revisi itu, AS terlebih dahulu menyampaikan niatnya untuk mendukung kerja sama antar-Korea.