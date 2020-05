Bong Joon-ho dan Song Kang-ho Ikut Festival Film Daring, We Are One

Photo : YONHAP News

Sutradara Bong Joon-ho dan aktor Song Kang-ho akan berpartisipsi dalam sebuah festival film daring, We Are One yang dilaksanakan oleh 20 penyelenggara festival film internasional ternama dan YouTube.Berdasarkan media entertainment di Amerika Serikat pada hari Selasa (26/05/20) waktu setempat, Song dan Kang akan menghadiri acara film daring itu bersama beberapa tokoh film terkenal lain seperti sutradara Francis Ford Coppola, sutradara Steven Andrew Soderbergh dan lainnya.Festival film tersebut itu dirancang untuk memberikan hiburan bagi para penggemar film di seluruh dunia di tengah penundaan dan pembatalan beberapa festival film internasional akibat COVID-19.Selain itu, festival film daring itu juga merupkan penggalangan dana yang nantinya akan dipakai untuk mengatasi COVID-19.Festival film tersebut rencananya akan berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 29 Mei melalui YouTube dan akan memutarkan sekitar seratus film dari 35 negara dan juga menyediakan 15 acara perbincangan.Dana yang dikumpulkan oleh para penggemar film secara sukarela itu akan disumbangkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO).