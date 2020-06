KTT G7 Ditunda Hingga September, Trump Hendak Undang Korsel dan Negara Lain ke KTT G7

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu (30/05/20) waktu setempat bahwa ia hendak menunda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 tahun ini hingga bulan September dan juga mengungkapkan niatnya untuk mengundang Korea Selatan dan negara-negara lain ke dalam KTT tersebut.G7 terdiri dari AS, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Inggris. Sementara Korea Selatan bukanlah anggota dari G7.Presiden Trump mengumumkan rencana itu kepada wartawan dalam perjalanan kembali ke Washington dari Florida.Dia menggambarkan bahwa anggota G7 saat ini adalah kelompok negara yang sangat ketinggalan jaman dan dia tidak menganggap G7 sebagai kelompok yang relevan untuk menanggapi isu-isu dunia secara tepat.Trump mengatakan dirinya hendak mengundang empat negara non-G7, yakni Korea Selatan, Rusia, Australia dan India.Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengatakan pada hari Minggu (31/05/20) bahwa AS tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang niat Presiden Trump untuk mengundang Korea Selatan ke KTT G7 pada bulan September mendatang.Seorang pejabat senior di Cheongwadae menyebutkan kepada wartawan bahwa pemerintah Korea Selatan perlu berkonsultasi dengan AS mengenai isu tersebut.