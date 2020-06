AS: Fasilitas THAAD Baru Guna Tingkatkan Kemampuan dalam Hadapi Ancaman

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) melaporkan pada hari Selasa (02/06/20) waktu setempat, bahwa Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa fasilitas baru untuk sistem pertahanan rudal berbasis darat (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) di pangkalan USFK Seongju, Provinsi Gyeongsang Utara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi ancaman apapun terhadap AS dan negara-negara aliansinya.Juru Bicara Pentagon, Letnan Kolonel Dave Eastburn mengatakan bahwa AS terus meningkatkan kemampuan untuk menghadapi ancaman apapun terhadap AS dan negara aliansinya serta persiapan perang.Pada tahun lalu, AS telah menjelaskan rencana perbaikan kinerja THAAD yang digabungkan dengan sistem patriot (PAC-3) kepada Kementerian Pertahanan Korea Selatan.Sehubungan dengan hal tersebut, seorang pejabat dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Center for Strategic and International Studies, CSIS) mengatakan bahwa penggabungan sistem PAC-3 dan THAAD dapat meningkatkan kemampuan pertahanan misil.Ditambahkan pula, apabila ancaman misil dari Korea Utara membesar, maka keperluan untuk mengoperasikan dua sistem tersebut turut meningkat.