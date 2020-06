Pendapatan Per Kapita Korsel Tahun Lalu Alami Penurunan Terbesar Dalam Sepuluh Tahun Terakhir

Photo : YONHAP News

Pendapatan per kapita (PPP) Korea Selatan pada tahun lalu mengalami penurunan terbesar dalam waktu sepuluh tahun terakhir.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Selasa (02/06/20), PPP Korea Selatan tahun 2019 mencapai 32.115 dolar AS dan angka itu berkurang sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun 2018 lalu.Penurunan tersebut merupakan yang terbesar sejak tahun 2009, ketika mengalami penurunan -10,4 persen. Rasio pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nominal tidaklah tinggi, diikuti dengan pelemahan nilai tukar won pada tahun lalu yang menurunkan pendapatan berbasis dolar AS.PPP Korea Selatan mulai mencapai 30 ribuan dolar AS untuk pertama kalinya pada tahun 2017 lalu, namun kenaikan PDB nominal dan perubahan nilai tukar won terhadap dolar AS akan menjadi faktor yang menentukan apakah PPP Korea Selatan untuk tahun 2020 ini dapat tetap bertahan di angka 30 ribuan dolar AS.Sementara itu, PDB nominal tahun lalu meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun rasio pertumbuhan itu tercatat yang paling rendah dalam waktu 21 tahun sejak tahun 1998 lalu.Rasio total tabungan juga turun 1,3 persen dibandingkan setahun yang lalu dan berada di angka 34,7 persen yang merupakan terendah sejak tahun 2012 lalu.Deflator PDB, yaitu perhitungan rasio antara PDB riil dengan PDB nominal yang dikalikan 100, turun sebesar 0,9 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Penurunan ini juga merupakan kali pertama dalam waktu 20 tahun sejak tahun 1999 lalu.