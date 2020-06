Korsel Perkenalkan Langkah Pencegahan COVID-19 di Tengah Pemilu ke Berbagai Negara

Photo : YONHAP News

Komisi Pemilihan Nasional Korea memperkenalkan sistem pencegahan penularan COVID-19 dalam pemilihan umum (pemilu) ke berbagai negara, karena pemilu legislatif Korea Selatan ke-21 pada bulan April lalu telah berlangsung dengan sukses di tengah merebaknya pandemi COVID-19.Komisi Pemilihan Nasional Korea pada hari Rabu (03/06/20) menyatakan bahwa pihaknya bersama Association of World Election Bodies (A-WEB) dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (I-IDEA) menggelar webinar (seminar daring) pertama untuk berbagi pengalaman pengawasan pemilu di tengah COVID-19, dengan dihadiri oleh pejabat pemilu dari 10 negara Amerika Selatan.Webinar tersebut rencananya akan diadakan sebanyak 2-4 kali di benua lainnya sampai bulan Juli mendatang.Pada tanggal 29 Mei lalu, komisi itu pernah menerangkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 Korea Selatan di tengah berlangsungnya pemilu dalam telekonferensi yang diadakan atas permintaan pemerintah Amerika Serikat.