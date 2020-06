SAMcare Kirim Peralatan Medis Senilai 1,3 Juta Dolar AS untuk Korut

Photo : YONHAP News

SAMcare, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang medis dan kesehatan, akan mengirim bantuan peralatan medis senilai 1,3 juta dolar AS untuk Korea Utara.Radio Free Asia (RFA) pada hari Jumat (05/06/20) mengudarakan bahwa SAMcare kembali mendapat izin dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) untuk pengecualian sansi terhadap Korea Utara pada tanggal 21 Mei lalu, selain memperoleh izin dari Komite Sanksi Terhadap Korea Utara di Dewan Keamanan PBB pada bulan Februari lalu.LSM yang berbasis di AS ini perlu memperoleh izin dari pemerintah AS, selain izin dari Dewan Keamanan PBB ketika memberikan bantuan kepada Korea Utara.SAMcare yang telah memperoleh izin tersebut akan mengirim bantuan pangan darurat senilai satu juta dolar AS bersama obat-obatan untuk anak-anak dan ibu hamil di Korea Utara pada bulan depan.LSM AS itu berencana mengirim peralatan medis senilai 300 ribu dolar AS untuk Rumah Sakit Rakyat ke-3 di kota Pyongyang pada bulan September mendatang.SAMcare didirikan oleh seorang dokter AS keturunan Korea Selatan pada tahun 1997 dan melakukan kegiatan bantuan medis untuk masyarakat Korea Utara.Sementara itu, sebuah lembaga sipil Selandia Baru, NZ-DPRK Society, juga memberikan bantuan dana sebesar 2.000 dolar AS bagi Korea Utara.Menurut RFA, pada bulan Februari lalu Korea Utara meminta batuan keuangan kepada lembaga itu untuk pembelian alat tes COVID-19 dan peralatan medis.NZ-DPRK Society telah memberikan Korea Utara bantuan tersebut melalui Palang Merah Korea Utara pada bulan Februari dan lembaga di Korea Utara itu membelikan 87 unit peralatan pencegahan COVID-19.