BTS dan Big Hit Entertainment Sumbang Satu Juta Dolar AS untuk Gerakan Black Lives Matter

Photo : YONHAP News

Grup BTS dan agensinya, Big Hit Entertainment memberikan sumbangan senilai satu juta dolar AS dalam gerakan menolak diskriminasi ras dan kekerasan, Black Lives Matter.Pihak Big Hit Entertainment pada hari Minggu (07/06/20) mengatakan bahwa sumbangan itu telah diberikan atas nama BTS dan Big Hit Entertainment untuk gerakan tersebut.Sebelumnya, sebuah media Amerika Serikat (AS), Variety pada hari Sabtu (06/06/20) waktu setempat, mengabarkan bahwa BTS dan Bit Hit Entertainment telah menyumbangkan dana sebesar satu juta dolar AS.BTS dalam cuitannya di Twitter pada tanggal 4 Juni lalu mengatakan bahwa mereka sangat menentang diskriminasi ras dan mengutuk berbagai tindakan kekerasan. Dikatakan bahwa kita semua memiliki hak untuk dihormati dan mereka mendukung gerakan Black Lives Matter yang kini sedang diadakan di AS.