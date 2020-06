AS Sesalkan Keputusan Korut untuk Hentikan Saluran Komunikasi dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (09/06/20) waktu setempat, mengatakan bahwa pihaknya kecewa atas tindakan Korea Utara baru-baru ini, setelah Korea Utara memutus semua jalur komunikasi dengan Korea Selatan.Seorang juru bicara kementerian tersebut memberikan tanggapan terhadap penyelidikan oleh Kantor Berita Korea Selatan, Yonhap News yang mengatakan bahwa AS selalu mendukung kemajuan dalam hubungan antar-Korea.Juru bicara itu mengatakan bahwa AS mendesak Korea Utara untuk kembali ke diplomasi dan kerja sama, sembari menambahkan AS tetap berkoordinasi erat dengan sekutunya, Korea Selatan dalam upaya untuk melibatkan Korea Utara.Tidak lazim bagi Kemlu AS untuk menggunakan kata "kecewa" dalam komentar resminya tentang masalah Korea Utara.Sebelumnya pada hari Selasa, Korea Utara memutuskan untuk mencabut semua jalur komunikasi antar-Korea dan menolak untuk menjawab panggilan telepon Korea Selatan melalui kantor penghubung antar-Korea danmiliter.