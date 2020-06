Korsel dan AS Lakukan Latihan Integrasi Sistem Pertahanan Rudal

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan baru-baru ini melakukan latihan integrasi sistem pertahanan rudal mereka.Dalam pertemuan di antara komandan pasukan pada hari Rabu (10/06/20), Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo mengatakan latihan bersama dengan AS pada paruh pertama tahun ini, termasuk latihan pertahanan rudal, telah dilakukan sesuai rencananya.Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, militer Korea Selatan dan AS terlibat dalam latihan untuk bertukar data pendeteksian rudal dan mengintegrasikan kemampuan deteksi dan pecegatan di darat, laut dan udara untuk menghadapi kemungkinan tembakan misil Korea Utara.Korea Selatan saat ini mengoperasikan sistem pertahanan rudal Patriot, sedangkan Komando Pasukan AS di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK) mengoperasikan sistem Patriot sekaligus sistem pertahanan rudal berbasis darat (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD).Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menepis spekulasi bahwa Korea Selatan akan bergabung dengan sistem pertahanan rudal dari AS dan Jepang, dengan menyebutkan latihan baru-baru ini dilaksanakan agar Korea Selatan dan AS bersama-sama dapat melawan rudal Korea Utara.