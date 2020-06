Dinilai Ikut Campur Urusan Antar-Korea, Korut Kecam AS

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengecam Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (11/06/20) karena ikut campur dalam urusan antar-Korea setelah AS menyuarakan kekecewaan atas keputusan Korea Utara untuk memutus semua jalur komunikasi dengan Korea Selatan.Direktur Jenderal untuk Urusan Amerika Utara di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kwon Jong-gun memperingatkan bahwa AS lebih baik mengurus urusannya sendiri tanpa ikut campur dalam masalah antar-Korea jika ingin menghindari konsekuensi yang mengerikan.Dalam sebuah wawancara dengan Kantor Pusat Berita Korea Utara (Korean Central News Agency, KCNA), Kwon mengatakan hubungan antar-Korea adalah masalah antara kedua Korea dan tidak ada yang punya hak untuk ikut campur dalam hal apa pun.Pejabat tersebut dilaporkan mengatakan bahwa jika AS tidak ingin menghadapi hal-hal yang mengerikan, pihaknya harus menutup mulutnya dan berupaya membereskan masalahnya terlebih dahulu.Pernyataan itu dikeluarkan setelah seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pada hari Selasa (09/06/20) bahwa AS kecewa dengan tindakan Korea Utara baru-baru ini.