Bank Sentral AS Pertahankan Suku Bunga di Kisaran Nol Persen

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed pada hari Rabu (10/06/20) waktu setempat, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utamanya mendekati nol dan menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan langkah-langkah kebijakan moneter yang dipermudah untuk beberapa waktu.Setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal, The Fed mengatakan telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 0-0,25 persen.The Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menggunakan berbagai sarana untuk mendukung ekonomi AS di tengah periode yang menantang ini.Ini juga mengisyaratkan bahwa pihaknya akan mempertahankan suku bunga mendekati nol hingga setidaknya tahun 2022 untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca COVID-19.The Fed memperkirakan ekonomi AS akan menyusut 6,5 persen pada tahun ini dan tumbuh lima persen pada tahun depan.