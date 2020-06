AS Siap Ambil Pendekatan Fleksibel untuk Implementasikan KTT Singapura

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Kamis (11/06/20) waktu setempat, bahwa AS bersedia untuk mengambil pendekatan fleksibel untuk mengimplementasikan kesepakatan KTT Korea Utara-AS di Singapura dua tahun lalu.Seorang juru bicara kementerian mengeluarkan tanggapan tersebut atas pertanyaan dari Kantor Berita Korea Selatan, Yonhap News menjelang peringatan dua tahun KTT Singapura.Juru bicara itu mengatakan AS berkomitmen untuk melibatkan Korea Utara dalam negosiasi yang berarti sehingga Korea Utara dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah, sembari menambahkan bahwa tawaran itu tetap berlangsung.Juru bicara itu mengatakan, AS bersedia mengambil pendekatan yang fleksibel untuk mencapai kesepakatan yang seimbang pada semua komitmen KTT Singapura.Peringatan KTT itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara kedua Korea setelah Korea Utara memutus semua jalur komunikasi antar-Korea terkait selebaran anti-Pyongyang yang dikirim oleh para pembelot ke Korea Utara.Juru bicara juga mengatakan bahwa AS kecewa dengan tindakan Korea Utara baru-baru ini dan mendesak rezim itu untuk kembali ke diplomasi dan kerja sama, sembari menambahkan AS tetap bekerja sama erat dengan sekutunya, Korea Selatan, pada upaya untuk melibatkan Korea Utara.