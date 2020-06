KOSPI Anjlok Sekitar 4% pada Hari Jumat Akibat Kekhawatiran Gelombang Kedua COVID-19

Photo : YONHAP News

Bursa saham Korea Selatan dibuka jatuh sekitar empat persen pada hari Jumat (12/06/20) di tengah khawatiran penyebarluasan gelombang kedua COVID-19..Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 90,11 poin atau 4,14 persen, berada di level 2.086,67 pada hari Jumat pukul 09.02 waktu Korea.Pasar saham New York dan Eropa juga anjlok akibat peningkatan tajam jumlah pasien positif COVID-19 di seluruh dunia.Di bursa saham New York, Indeks Dow Jones Industrial Average turun 1.861,82 poin atau 6,90 persen, ditutup di level 25.128,17 pada hari Kamis (11/06/20) waktu setempat. Indeks ini merupakan yang terburuk sejak runtuh sekitar 13 persen pada tanggal 16 Maret lalu akibat pandemi COVID-19.Indeks Standard & Poor's juga turun 5,9 persen, sedangkan Nasdaq merosot sebanyak 5,3 persen dan meluncur di bawah kisaran angka sepuluh ribu.Sementara itu di Eropa, Indeks 100 Financial Times Stock Exchange (FTSE) London, yang merupakan indeks 100 perusahaan top Inggris, turun 3,99 persen, ditutup di level 6.076,70. Indeks CAC-40 Prancis turun 4,71 persen dan DAX-30 Jerman merosot 4,47 persen.