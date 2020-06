Pentagon: AS dan Korsel Komitmen untuk Pertahankan Pertahanan Gabungan yang Kuat

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa AS dan Korea Selatan tetap berkomitmen untuk mempertahankan pertahanan gabungan yang kuat.Juru Bicara Pentagon, John Supple membuat pernyataan pada hari Minggu (14/06/20) waktu setempat, ketika ditanya tentang ancaman Korea Utara baru-baru ini yang hendak mengambil tindakan militer terhadap Korea Selatan.Wakil Direktur Pertama Komite Pusat Partai Buruh Korea, Kim Yo-jong mengeluarkan peringatan pada hari Sabtu (13/06/20) dengan mengatakan bahwa sudah saatnya untuk memutuskan hubungan dengan otoritas Korea Selatan dan Korea Utara akan mengambil langkah selanjutnya.Tanpa komentar tentang pernyataan itu, juru bicara Pentagon hanya mengatakan bahwa kedua sekutu tetap berkomitmen untuk mempertahankan pertahanan gabungan yang kuat.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pada hari Sabtu bahwa pemerintah AS kecewa dengan tindakan dan pernyataan Korea Utara baru-baru ini, sembari mendesak Korea Utara untuk menghindari provokasi dan kembali ke diplomasi dan kerja sama.