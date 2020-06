Senat AS Ajukan Resolusi dalam Rangka Peringatan 70 Tahun Perang Korea

Photo : YONHAP News

Resolusi bipartisan telah diserahkan ke senat Amerika Serikat (AS) yang mengakui pentingnya aliansi Korea Selatan dan AS menjelang peringatan 70 tahun Perang Korea.Resolusi tersebut menggambarkan bahwa Perang Korea melambangkan titik awal persekutuan Korea Selatan dan AS dan mengakui bahwa aliansi itu telah mengubah hubungan keamanan menjadi hubungan kemitraan global yang komprehensif, seperti pengiriman alat tes COVID-19 dan masker dari Korea Selatan ke AS baru-baru ini.Resolusi itu juga mencatat bahwa kehadiran pasukan Amerika di Korea Selatan sesuai dengan kepentingan nasional AS.Resolusi itu merupakan kali pertama bagi AS untuk menegaskan pentingnya aliansi antara Korea Selatan dan AS.Resolusi tersebut muncul setelah mantan Duta Besar AS untuk Jerman, Richard Grenell mengatakan isu penarikan pasukan Amerika di luar negeri termasuk Korea Selatan, dalam sebuah wawancara dengan media Jerman.