Kedubes AS untuk Korsel Kibarkan Spanduk

Photo : KBS News

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan, Harry Harris menyuarakan dukungannya secara terbuka untuk demonstrasi anti-rasisme di AS.Kedutaan Besar AS di Seoul pada hari Sabtu (13/06/20) telah mengibarkan spanduk bertuliskan, "Black Lives Matter" dan menyampaikan dukungan untuk demonstrasi yang damai.Pihak Kedubes AS untuk Korea Selatan melalui akun media sosialnya mengungkapkan bahwa spanduk ini ditujukan untuk menolak diskriminasi ras dan kekerasan.Dubes Harris juga mengatakan dalam media sosialnya, "Kami mendapat kekuatan dari keanekaragaman," dengan mengutip pesan peringatan aktivis kulit hitam, Martin Luther King.Dilaporkan bahwa Kedubes AS untuk Korea Selatan adalah yang pertama di dunia dalam memberikan dukungan untuk demonstrasi tersebut di tingkat kedutaan besar.