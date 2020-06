Volume Ekspor Korsel untuk Mei 2020 Turun 23,6%

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan untuk Mei 2020 terus merosot lebih dari 20 persen selama tiga bulan berturut-turut.Menurut data yang dirilis oleh Layanan Bea Cukai Korea Selatan pada hari Senin (15/06/20), nilai ekspor Korea Selatan pada bulan lalu dibukukan sebesar 34,9 miliar dolar AS.Angka tersebut mengalami penurunan 23,6 persen dibandingkan setahun sebelumnya dan turun 18,3 persen dalam rata-rata jumlah ekspor per hari.Sementara itu, volume impor Korea Selatan turun 21 persen dengan capaian 34,5 miliar dolar AS, sehingga surplus perdagangan menyentuh 400 juta dolar AS, berubah dari defisit menjadi surplus hanya dalam satu bulan terakhir.Jumlah ekspor semikonduktor meningkat 6,5 persen, namun ekspor mobil, alat telekomunikasi nirkabel, produk minyak dan suku cadang otomotif mengalami penurunan.Ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa turun masing-masing 29,2 persen dan 22,5 persen, sedangkan rata-rata jumlah ekspor per hari ke China meningkat 4,4 persen pada bulan lalu.