Dinilai “Lalai” dalam Pembayaran, Trump Konfirmasi Rencana untuk Pangkas Jumlah Pasukan Amerika di Jerman

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dilaporkan mengatakan bahwa AS akan memangkas jumlah pasukan Amerika yang dikerahkan di Jerman menjadi 25 ribu orang.Menurut Kantor Berita Inggris, Reuters, Trump mengumumkan rencana tersebut kepada para wartawan di Gedung Putih pada hari Senin (15/06/20) waktu setempat, dengan menuduh Jerman lalai dalam pembayarannya kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization, NATO).Trump dilaporkan mengatakan, AS melindungi Jerman namun Jerman telah menunggak selama bertahun-tahun dan hal itu tidak masuk akal, sembari menambahkan AS akan memotong jumlah pasukan Amerika di sana hingga setengahnya sampai Jerman membayar.Menurut Bloomberg News, Trump juga mengatakan dia tidak hanya berbicara tentang Jerman, tetapi juga banyak negara lain, dengan mengisyaratkan kemungkinan pengurangan pasukan di sekutu AS lainnya.Media asing baru-baru ini melaporkan bahwa Trump memerintahkan pemotongan pasukan di Jerman, tetapi pernyataan terbarunya menandai konfirmasi resmi yang pertama dari langkah tersebut.