Bank Investasi Utama Dunia Naikkan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Korsel

Photo : YONHAP News

Bank investasi utama di dunia menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun ini sebesar 0,5 persen poin menjadi -0,4 persen.Sembilan bank investasi dunia, termasuk Barclays, Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup, Credit Swiss, Goldman Sach, JP Morgan, HSBC, Nomura Holdings, UBS, dan lainnya menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan ke angka -0,4 persen pada akhir bulan Mei, dari yang sebelumnya di angka -0,9 persen pada akhir bulan April lalu.Bank investasi tersebut juga menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun depan menjadi 3,2 persen dari yang sebelumnya 3,1 persen.Sebelumnya, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun ini dan tahun depan di angka -1,2 persen dan 3,1 persen, apabila tidak ada gelombang kedua COVID-19.Namun, apabila gelombang kedua COVID-19 terjadi, maka prediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun ini dan tahun depan masing-masing diperkirakan di angka -2,5 persen dan 1,4 persen.