Peringkat Daya Saing Global Korsel Naik ke Peringkat ke-23 pada Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Korea Selatan telah naik ke peringkat ke-23 dalam survei tahunan peringkat daya saing global.International Institute for Management Development (IMD) yang berbasis di Swiss mengumumkan Peringkat Daya Saing Dunia terbaru untuk 63 negara, di mana Korea Selatan naik lima tingkat dibandingkan tahun lalu.Ini menandai kenaikan terbesar pada tahun ini untuk Korea Selatan sejak tahun 2000 dan merupakan posisi tertinggi kedua yang dicapai oleh Korea Selatan dalam survei setelah peringkat ke-22 yang diperoleh selama tiga tahun berturut-turut hingga tahun 2013 lalu.Di antara tujuh anggota yang disebut “Klub 30-50” atau negara dengan pendapatan per kapita mencapai 30.000 dolar AS dan populasi mencapai 50 juta orang, Korea Selatan berada di peringkat keempat, setelah Amerika Serikat (AS), Jerman dan Inggris.Korea Selatan meningkat dalam tiga dari empat metrik utama, yakni efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur, sementara peringkatnya dalam kinerja ekonomi tetap tidak berubah di peringkat ke-27.Singapura menduduki daftar teratas untuk dua tahun berturut-turut, diikuti oleh Denmark, Swiss, Belanda dan Hong Kong.AS dan China masing-masing turun tujuh dan enam tingkat menjadi peringkat ke-10 dan ke-20, sebagian karena ketegangan perdagangan antara kedua ekonomi terbesar dunia itu. Sementara Jepang juga mengalami penurunan peringkat ke-34 dari yang sebelumnya peringkat ke-30.