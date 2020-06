Pesawat Pengintai AS Terlihat di Wilayah Udara Korsel

Photo : YONHAP News

Sumber-sumber militer Korea Selatan melaporkan bahwa beberapa pesawat pengintai Amerika Serikat (AS) terdeteksi di atas wilayah metropolitan Seoul pada hari Rabu (17/06/20).Pengerahan pesawat tersebut dilakukan setelah Korea Utara meledakan kantor penghubung antar-Korea di Kawasan Industri Gaeseong dan mengancam akan membatalkan perjanjian militer dengan Korea Selatan.Pesawat-pesawat itu dilaporkan merupakan pesawat pengintai EP-3E milik Angkatan Laut AS dan RC-12X yang dioperasikan oleh Angkatan Bersenjata AS di Korea Selatan (USFK).Kedua pesawat mampu mengumpulkan dan mendeteksi segala sinyal intelijen komunikasi elektronik taktis baik di darat maupun udara.