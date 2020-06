Perwakilan Unifikasi Korsel Terbang ke AS Setelah Ledakan Kantor Penghubung Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Do-hoon telah mengunjungi Amerika Serikat (AS) di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea setelah Korea Utara meledakkan kantor penghubung antar-Korea.Lee tiba di Bandar Udara Internasional Dulles dekat Washington, AS pada hari Kamis (18/06/20), 32 jam setelah Korea Utara menghancurkan kantor penghubung antar-Korea. Ia meninggalkan bandara tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tentang tujuan dan jadwal perjalanannya yang tiba-tiba ke AS.Lee kemungkinan akan bertemu dengan para pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS dan Gedung Putih untuk membahas cara-cara untuk meredakan ketegangan antara kedua Korea dan menghidupkan kembali negosiasi yang mandek antara Korea Utara dan AS.Lee diperkirakan akan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun yang dijadwalkan kembali ke Washington pada hari Kamis setelah bertemu dengan delegasi China yang dipimpin oleh pejabat senior kebijakan luar negeri China, Yang Jiechi di Hawaii.