70 Tahun Perang Korea, Volume Perdagangan Korsel dengan 22 Negara Peserta Perang Korea Naik 1.573 Kali Lipat

Photo : YONHAP News

Volume perdagangan Korea Selatan dengan 22 negara yang berpartisipasi dalam Perang Korea meningkat 1.573 kali lipat selama 60 tahun terakhir.Menyambut 70 tahun Perang Korea, Asosiasi Pengusaha Korea Selatan merilis hasil analisis tentang indikator pertukaran ekonomi dengan negara-negara peserta Perang Korea.Berdasarkan laporan tersebut, produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan periode tahun 1960-2018 meningkat 409 kali lipat, sementara pendapatan per kapita Korea Selatan meningkat 198 kali lipat, dari 158 dolar AS ke 31.380 dolar AS.Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahunan Korea Selatan mencapai 10,9 persen lebih tinggi 3,5 persen poin dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia.Usai Perang Korea pada tahun 1950, Korea Selatan terus menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah negara peserta Perang Korea.Hingga tahun lalu, volume perdagangan Korea Selatan dengan 22 negara peserta Perang Korea mencapai 314,6 miliar dolar AS, meningkat 1.573 kali lipat daripada tahun 1960.Urutan Korea Selatan di antara negara-negara peserta Perang Korea yang melakukan perdagangan dengannya berada di rata-rata peringkat ke-23 pada tahun lalu, naik dari peringkat ke-61 pada tahun 1960.Saat ini sebanyak 3,28 juta orang warga Korea Selatan menetap di 22 negara tersebut dan jumlah perusahaan Korea Selatan di sana mencapai 2.254 unit. Sedangkan warga negara dari 22 negara tersebut yang menetap di Korea Selatan mencapai 490 ribu orang dan jumlah perusahaannya mencapai 767 unit hingga tahun 2018.Jumlah modal investasi antara Korea Selatan dan 22 negara tersebut juga mengalami peningkatan 183 kali lipat dalam 40 tahun terakhir.Volume investasi langsung dari Korea Selatan ke negara-negara tersebut pada tahun lalu mencapai 25,84 miliar dolar AS, meningkat 208 kali lipat dibandingkan tahun 1980. Sedangkan volume investasi dari negara-negara tersebut ke Korea Selatan pada periode yang sama mencapai 12,43 miliar dolar AS, meningkat 147 kali lipat.Asosiasi Pengusaha Korea Selatan merekomendasikan pemerintah Korea Selatan untuk memperkuat kolaborasi ekonomi dengan negara-negara peserta Perang Korea dengan memperluas perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Selain itu, hubungan bilateral dengan negara berkembang juga harus dipertahankan dengan cara berbagi pengalaman dan bantuan, baik lewat imbalan maupun tidak.