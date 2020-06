Kemlu Korsel: Perwakilan Unifikasi Korsel dan Wakil Menlu AS Bertemu untuk Bahas Kondisi Semenanjung Korea

Photo : KBS News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Do-hoon diketahui melakukan pertemuan dengan Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun dalam kunjungannya ke Washington, AS kali ini.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis (18/06/20), kedua pihak membahas perkembangan situasi di Semenanjung Korea dan langkah tanggapannya.Sebelumnya, setibanya Lee di Bandar Udara Internasional Dulles, ketika ditanya oleh wartawan KBS mengenai tujuan kunjungannya kali ini, ia hanya menjawab dengan singkat "tidak dapat memberikan jawaban apapun."Kunjungan kali ini dilakukan 32 jam setelah Korea Utara menghancurkan kantor penghubung antar-Korea. Seiring dengan menegangnya hubungan antara dua Korea, keduanya diperkirakan akan membahas cara-cara untuk meredakan ketegangan antara kedua Korea dan menghidupkan kembali negosiasi yang mandek antara Korea Utara dan AS. Perundingan juga diperkirakan akan berfokus pada pernyataan Korea Utara tentang penempatan kembali pasukan militer di kawasan wisata Gunung Geumgangsan dan Kawasan Industri Gaeseong.