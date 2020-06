Pejabat Pentagon: Korut Terus Hadirkan Ancaman Berbahaya

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Pentagon dilaporkan mengatakan pada hari Kamis (18/06/20) waktu setempat, bahwa kegiatan Korea Utara dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa negara itu terus menghadirkan ancaman yang luar biasa untuk kawasan Asia-Pasifik.Pejabat Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik, David Helvey membuat pernyataan tersebut dalam telekonferensi dengan wartawan sembari menekankan bahwa AS tetap berkoordinasi erat dengan Korea Selatan untuk memastikan kesiapan terhadap ancaman Korea Utara.Menurut Kantor Berita Inggris, Reuters, Helvey mengatakan dunia telah diingatkan dalam beberapa hari terakhir, bahwa Korea Utara terus menghadirkan ancaman yang luar biasa di kawasan yang menuntut AS untuk melanjutkan kewaspadaan.Pejabat tersebut mengatakan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selama beberapa hari dan minggu ke depan, tetapi penting untuk mengatakan bahwa AS tetap waspada terhadap segala jenis ancaman dan provokasi.Ketika ditanya tentang kelanjutan kembali latihan militer gabungan Korea Selatan-AS berskala besar dan pengerahan aset strategis ke Semenanjung Korea, Helvey mengatakan AS menjaga komunikasi yang erat, terbuka dan efektif dengan sekutunya, Korea Selatan. Dia menambahkan hal ini dilakukan untuk menghadirkan kemampuan pencegahan dan pertahanan gabungan yang paling efektif bagi rakyat Korea Selatan.