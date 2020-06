BTS Raih Penjualan Album Terbanyak di Jepang pada Semester Pertama 2020

Photo : YONHAP News

BTS telah menduduki peringkat pertama di chart Oricon, Jepang dalam penjualan album pada semester pertama 2020.Prestasi yang diperoleh BTS tersebut merupakan yang pertama setelah 36 tahun di mana seorang artis luar negeri berhasil merajai chart album Oricon.Menurut agensi BTS, Big Hit Entertaiment, penjualan album "Map of the Soul: 7" yang dirilis pada bulan Februari lalu mencapai 429 ribu unit di Jepang.Artis luar negeri terakhir yang pernah meraih prestasi tersebut di Jepang adalah Michael Jackson pada tahun 1984 lewat lagu "Thriller".Sebelumnya, album "Map of the Soul: 7" sempat menduduki peringkat pertama di chart Oricon setelah diluncurkan pada bulan Februari lalu.