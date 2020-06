BTS dan Big Hit Entertaiment Sumbang Satu Juta Dolar AS untuk Kampanye Crew Nation

Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan, BTS dan agensinya, Big Hit Entertainment melakukan donasi sebesar satu juta dolar AS untuk membantu tenaga kerja di industri pementasan yang mengalami kesulitan akibat COVID-19, melalui kampanye Crew Nation yang dibuat oleh Live Nation.Crew Nation merupakan sebuah kampanye yang dibuat untuk membantu para staf konser yang mengalami kesulitan karena pementasan dihentikan atau dibatalkan akibat COVID-19.Live Nation lebih dulu mengucurkan dana sebesar 5 juta dolar AS dan tambahan sumbangan sebesar 5 juta dolar AS dikumpulkan oleh para artis dan fans.Live Nation menyatakan bahwa jumlah donasi BTS dan Big Hit Entertainment adalah salah satu donasi yang terbesar yang pernah diberikan oleh artis sejak kampanye Crew Nation digelar. Berkat donasi tersebut, diketahui lebih dari 70 orang kru konser yang dijadwalkan untuk bekerja di konser BTS telah mendapat bantuan tersebut.Sementara itu, BTS yang semula berencana melakukan tur konser dunianya bertajuk, "Map of the Soul Tour" mulai bulan April lalu, telah menghentikan seluruh jadwalnya akibat COVID-19.BTS menyatakan bahwa mereka menyadari banyak komunitas yang memerlukan bantuan akibat COVID-19 dan mereka ingin membantu tenaga kerja di industri musik melalui donasi.Sebelumnya, BTS dan Big Hit Entertainment juga pernah melakukan donasi sebesar satu juta dolar AS untuk kampanye "Black Lives Matter".