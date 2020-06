Kerangka 147 Tentara Korsel yang Gugur di Perang Korea Tiba di Korsel

Photo : YONHAP News

Kerangka jenazah dari 147 tentara Korea Selatan yang gugur dalam Perang Korea akan kembali ke Korea Selatan setelah sekitar tujuh dekade.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan jenazah akan tiba di Pangkalan Udara Seoul di Seongnam dari Hawaii, Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (24/06/20) sore dengan pesawat Angkatan Udara Korea Selatan.Menurut kementerian, jenazah itu dipulangkan bertepatan dengan peringatan 70 tahun pecahnya Perang Korea pada hari Kamis (25/06/20) besok.Dikatakan bahwa enam pejuang Angkatan Udara akan dimobilisasi ketika pesawat memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea untuk menghormati tentara yang gugur.Di antara jenazah tersebut adalah mereka yang telah dikirim ke AS setelah penggalian bersama tahun 1990-1994 dan setelah pertemuan puncak pertama antara Korea Utara dan AS pada tahun 2018 lalu.Melalui dua penelitian forensik bersama, Korea Selatan dan AS mengidentifikasi 147 jenazah sebagai milik tentara Korea Selatan.