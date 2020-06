AS Selidiki Antidumping Terhadap Ban Impor dari Korsel, Taiwan, Thailand dan Vietnam

Photo : KBS News

Kementerian Perdagangan Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (23/06/20) waktu setempat, telah menyelidiki bea antidumping atau countervailing duty (CVD) terhadap impor ban dari Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Vietnam.Menurut Kantor Berita Inggris, Reuters nilai impor ban dari empat negara tersebut mencapai hampir empat miliar dolar AS, termasuk 1,2 miliar dolar AS dari Korea Selatan pada tahun lalu. Sementara volume impor dari empat negara tersebut mencapai 85,3 juta buah, dengan kenaikan sekitar 20 persen dibandingkan tahun 2017.Presiden United Steelworkers (USW), Tom Conway mengatakan meskipun permintaan ban mobil penumpang dan truk ringan meningkat, namun produsen di AS masih harus berjuang dengan turunnya pangsa pasar dan laba, serta pemutusan hubungan kerja (PHK).Kementerian Perdagangan AS menilai bahwa besarnya dugaan dumping margin untuk Korea Selatan adalah 43-195 persen, Taiwan 21-116 persen, Thailand 106-217 persen, dan Vietnam 5-22 persen.