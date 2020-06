Menteri Pertahanan Korsel dan AS Desak Korut untuk Patuhi Perjanjian

Photo : YONHAP News

Para pemimpin pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah menyatakan rasa hormatnya kepada semua prajurit yang telah menjaga Semenanjung Korea dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk mempertahankan pertahanan gabungan yang kokoh.Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo dan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper mengeluarkan pernyataan bersama yang menandai peringatan 70 tahun pecahnya Perang Korea pada Kamis (25/06/20) pagi.Dalam pernyataan itu, keduanya mendesak Korea Utara untuk mematuhi perjanjian KTT Korea Utara-AS tahun 2018 dan perjanjian militer antar-Korea yang ditandatangani pada September 2018.Jeong dan Esper juga bersumpah untuk terus mendukung diplomasi bagi denuklirisasi Korea Utara yang sepenuhnya dan menegaskan kembali komitmen aliansi pertahanan yang kokoh.Dalam semangat pengorbanan bersama, Esper menegaskan komitmen kuat AS untuk pertahanan Korea Selatan dan keduanya berjanji untuk memperkuat aliansi demi memenuhi tantangan saat ini dan masa depan.