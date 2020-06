NH Investment & Securities Gabung Perjanjian Investasi Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Inggris, Reuters pada hari Rabu (24/06/20) mengabarkan bahwa Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) telah menadatangani perjanjian investasi senilai 10 miliar dolar AS dengan konsorsium dari enam investor global.Berdasarkan perjanjian itu, konsorsium tersebut akan menginvestasikan dana sebesar 10,1 miliar dolar AS untuk mengakuisisi 49 persen saham anak perusahaan ADNOC yang baru dibentuk. Sementara ADNOC memiliki 51 persen saham anak perusahaannya yang baru itu dengan menyewakan 38 jalur pipa gas sepanjang 982,3 kilometer selama 20 tahun.Keenam investor global itu terdiri atas Global Infrastructure Partners (Amerika Serikat), Brookfield Asset Management (Kanada), Government of Singapore Investment Corporation (GIC), Ontario Teachers’ Pension Plan Board, NH Investment & Securities (Korea Selatan), dan sebuah perusahaan infrastruktur energi Italia, Snam.Menurut Chief Executive Officer ADNOC Group, Sultan Al Jaber, perjanjian itu merupakan satu-satunya investasi di bidang energi di dunia pada tahun ini dan skalanya juga yang terbesar.Direktur NH Investment & Securities, Chung Young-chae mengatakan investasi ADNOC tersebut menandai penguatan strategi perusahaannya dalam memvariasikan investasinya, sekaligus meningkatkan posisi Korea Selatan di bidang investasi infrastruktur global.