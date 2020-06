Sambut 70 Tahun Perang Korea, Trump Berikan Penghormatan di Memorial Veteran Perang Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengunjungi Memorial Veteran Perang Korea pada hari Kamis (25/06/20) waktu setempat, untuk menandai peringatan 70 tahun Perang Korea.Trump bersama dengan Ibu Negara AS, Melania Trump berpartisipasi dalam upacara peletakan karangan bunga di situs yang terletak di taman nasional Washington D.C., National Mall.Keduanya berdiam sejenak sebelum meletakkan tangan mereka di atas karangan bunga untuk memberikan penghormatan.Presiden Trump berbicara dengan para veteran Perang Korea dan Duta Besar Korea Selatan untuk AS, Lee Soo Hyuck yang juga menghadiri upacara tersebut.Trump juga mengirim pesan video untuk jamuan yang diadakan oleh pemerintah kota Seoul untuk peringatan tersebut dan menyatakan terima kasih serta rasa hormat untuk semua orang yang dengan berani berjuang dalam perang untuk memblokir komunisme. Dia juga mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih oleh upaya bersama AS dan pasukan sekutu lainnya yang dikirim oleh PBB.AS merupakan sekutu Korea Selatan selama tiga tahun Perang Korea untuk melawan invasi oleh Korea Utara yang didukung oleh China dan Uni Soviet. AS adalah salah satu dari 22 negara yang berpartisipasi dalam upaya PBB untuk Perang Korea.