Korut Tidak Lakukan Unjuk Rasa Anti-AS pada Peringatan 70 Tahun Perang Korea

Photo : YONHAP News

Korea Utara pada tahun ini tidak melakukan unjuk rasa anti-Amerika yang digelar setiap tanggal 25 Juni, yakni hari peringatan pecahnya Perang Korea. Aksi demonstrasi itu juga sebelumnya tidak dilakukan pada tahun 2018 dan 2019 lalu.Untuk itu, Korea Utara untuk ketiga kalinya tidak mengadakan demonstrasi anti-Amerika pada tanggal 25 Juni, termasuk tahun ini.Media utama Korea Utara pada hari Jumat (26/06/20) melaporkan berbagai acara peringatan 70 tahun Perang Korea, namun tidak menyinggung aksi demonstrasi anti-Amerika.Harian resmi Partai Buruh Korea, Rodong Sinmun dan Kantor Pusat Berita Korea Utara (Korean Central News Agency, KCNA) hanya memberitakan satu berita tentang ziarah ke kuburan prajurit Perang Korea yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.Korea Utara biasanya menetapkan tanggal 25 Juni-27 Juli setiap tahunnya sebagai "bulan perjuangan melawan Amerika Serikat (AS)" dan melakukan demonstrasi besar di ibu kota Pyongyang maupun daerah-daerah lain pada hari pertamanya.Namun pada tahun 2018, aksi massal itu tidak dilakukan karena Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Korea Utara dan AS diadakan di Singapura pada tanggal 12 Juni. Setelah Pertemuan pemimpin Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump gagal mencapai kesepakatan di Hanoi, Vietnam, Korea Utara tidak melakukan aksi tersebut pada tahun 2019.Tahun 2020 ini memiliki makna politik yang signifikan karena menyambut 70 tahun Perang Korea, namun Korea Utara tidak menggelar demonstrasi anti-Amerika tersebut meskipun perundingan Korea Utara-AS tidak lancar,Korea Utara hanya mengemukakan pendapatnya terhadap AS melalui pengumuman laporan Institut Pelucutan Senjata dan Perdamaian di Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyambut 70 tahun Perang Korea.Dalam laporan itu, Korea Utara menyatakan AS lebih berpusat pada kebijakan permusuhan dan ancaman nuklir terhadap Korea Utara setelah KTT Korea Utara-AS di Singapura dan pihaknya akan memperkuat kemampuannya untuk melawan AS.Hal itu ditafsirkan bahwa Korea Utara membuka kesempatan untuk berdialog dengan tidak merangsang AS, meskipun mengungkapkan kekecewaannya.