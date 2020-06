Korsel Sediakan 75,5 Juta Dolar AS untuk Bantu Negara Berkembang Hadapi COVID-19

Photo : YONHAP News

Korea Selatan akan menyediakan 75,5 juta dolar AS untuk membantu 13 negara berkembang dalam mengatasi pandemi COVID-19.Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat (26/06/20) bahwa dana sebesar 70 juta dolar AS dari Dana Kerja Sama Pembangunan Ekonomi (Economic Development Cooperation Fund, EDCF) akan ditawarkan untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan infrastruktur pencegahan penyakit di Ethiopia dan untuk memasok alat tes COVID-19.Kementerian telah menyetujui dana sebesar 5,5 juta dolar AS untuk mendukung proyek kesehatan masyarakat melalui dana perwalian oleh Bank Dunia dan Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa.Melalui dana tersebut, Korea Selatan berencana untuk membantu Myanmar dalam membangun sistem pemantauan COVID-19 dan berbagi pengalaman pencegahan penyakit dengan India dan Pakistan.Negara penerima lainnya termasuk Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Filipina dan Sudan Selatan.