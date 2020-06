Sebuah Organisasi Misioner Korsel Kirim Alkitab dengan Balon ke Korut

Photo : YONHAP News

Sebuah organisasi misioner bernama, Voice of the Martyrs menyatakan pihaknya telah mengirim empat buah balon raksasa berisi Alkitab ke Korea Utara di Pulau Ganghwado, Incheon, pada hada hari Kamis (25/06/20) kemarin.Organisasi nirlaba internasional itu pada hari Jumat (26/06/20) mengatakan bahwa keempat balon yang dikirimnya pada Kamis malam telah memasuki daerah Cheolwon, Korea Utara dan pihaknya mengonfirmasi lokasi balon tersebut dengan GPS.Ditambahkan bahwa balon tersebut dibuat dari karet alami yang tidak merusak lingkungan dan berisikan gas helium serta Alkitab. Namun, pihaknya tidak memberitahukan jumlah Alkitab di dalam balon.Pendiri Voice of the Martyrs Korea Selatan, mengatakan pihaknya mengirim balon saat kondisi cuaca dijamin dan bersedia mendapat sanksi jika perbuatannya melanggar hukum.Ia menjelaskan pihaknya menerbangkan balon dengan tujuan untuk mengirim Alkitab ke Korea Utara dan masyarakat Korea Selatan diharapkan mengetahui bahwa hal tersebut berbeda dengan kelompok pembelot Korea Utara.Sehubungan dengan itu, Wakil Juru Bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Cho Hye-sil mengatakan pihaknya menyesali perbuatan Voice of the Martyrs Korea karena dilaksanakan di tengah berjalannya penyelidikan kasus terkait pengiriman barang dan selebaran anti-Pyongyang.Menurutnya, organisasi misioner itu telah menjalani penyelidikan dan akan mendapat tindakan yang sesuai.