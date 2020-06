Biegun: KTT Korut-AS Tampaknya Tidak Akan Terjadi Sebelum Pemilu Presiden AS

Photo : YONHAP News

Utusan teratas Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara dilaporkan mengatakan pada hari Senin (29/06/20) waktu setempat, bahwa pertemuan puncak lain antara Presiden AS, Donald Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un tidak mungkin dilakukan sebelum pemilihan umum presiden AS.Menurut AFP, Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun, yang juga bertanggung jawab atas perundingan AS dengan Korea Utara, membuat komentar selama forum virtual yang diselenggarakan oleh German Marshall Fund of the United States (GMF), sebuah wadah pemikir yang berkantor pusat di Washington, D.C.Ketika ditanya tentang kemungkinan pertemuan kembali Trump dan Kim, Biegun mengatakan menurutnya itu "kemungkinan tidak mungkin" antara sekarang hingga pemilu presiden AS pada bulan November.Biegun berkata dalam waktu yang tersisa dan pandemi global COVID-19, sulit untuk membayangkan keadaan di mana mereka dapat melakukan pertemuan internasional secara langsung.Namun, ia menambahkan bahwa AS percaya masih ada waktu bagi kedua belah pihak untuk membuat kemajuan yang substansial ke arah yang mereka berdua inginkan.