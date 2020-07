Penasihat Keamanan Nasional AS: Korut Harus Hentikan Provokasi dan Lakukan Dialog

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Robert O'Brien mendesak Korea Utara untuk menghentikan provokasinya dan kembali berunding. Ia juga mengatakan pintu untuk perundingan denuklirisasi antara Korea Utara dan AS tetap terbuka.Hal itu disampaikan oleh O'Brien dalam pidato sambutannya di sebuah webinar berjudul, "Perang Terpanjang, 70 Tahun Perang Korea" yang diselenggarakan oleh Institute of National Interest pada hari Selasa (30/06/20) kemarin.Dalam sambutannya, ia juga mengatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump mencurahkan upayanya untuk perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Dilanjutkan bahwa AS ingin melihat masa depan yang cerah untuk ekonomi Korea Utara di bawah pimpinan Kim Jong-un, seperti apa yang telah dikatakan langsung oleh Presiden Trump dan ia menegaskan bahwa pintu dialog dan kemajuan tetap terbuka meski perkembangan yang nyata berjalan dengan lambat.O'Brien juga menyebutkan bahwa peran aliansi Korea Selatan dan AS tetap berlangsung dengan kuat.Ia juga mengingatkan bahwa Trump meletakan karangan bunga pada Memorial Veteran Perang Korea di Washington D.C. pada tanggal 25 Juni lalu dan menuturkan bahwa pada Korea Selatan dan AS yang pada saat Perang Korea masih saling tidak mengetahui satu sama lain, kini telah menjadi sahabat yang paling akrab.