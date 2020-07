Korut Impor Biji-bijian Senilai 7,4 Juta Dolar AS dari Rusia pada April 2020

Photo : YONHAP News

Korea Utara dikabarkan telah mengimpor biji-bijian senilai 7,4 juta dolar AS pada bulan April lalu dari Rusia dan angka tersebut hampir mendekati total nilai impor selama lima tahun terakhir dari Rusia.Melihat data terakhir oleh Pusat Perdagangan Internasional (International Trade Center, ITC) pada hari Rabu (01/07/20), Korea Utara mengimpor biji-bijian senilai 7,4 juta dolar AS dari Rusia pada bulan April lalu.Jumlah itu sekitar tiga kali lebih besar dari impor biji-bijiannya pada bulan yang sama tahun lalu.Volume impor biji-bijian Rusia ke Korea Utara tercatat mencapai 2,72 juta dolar AS pada tahun 2015, 264 ribu dolar AS (2016), 358 ribu dolar AS (2017), 117 ribu dolar AS (2018), dan 3,79 juta dolar AS pada tahun 2019.Voice of America (VOA) melaporkan bahwa nilai impor Korea Utara dari Rusia selama April 2020 mencapai total 9,66 juta dolar AS dan dari antaranya, impor gandum tercatat sebanyak 7,4 juta dolar AS.Dikabarkan pula bahwa Korea Utara juga mengimpor bubuk biji-bijian senilai 9,45 juta dolar AS dari mitra dagang terbesarnya, China pada bulan Mei lalu.Di tengah berlanjutnya kekurangan pangan yang kronis, negara komunis itu tengah mengalami kekurangan pangan yang lebih parah pada tahun ini karena perbatasan yang ditutup akibat pandemi COVID-19.