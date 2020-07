Ada Kemungkinan Latihan Militer Korsel-AS Dibatalkan Jika Situasi COVID-19 Memburuk

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) tengah membicarakan rencana pelaksanaan latihan militer gabungan mereka setelah pertengahan bulan Agustus, tetapi latihan itu dapat dibatalkan jika situasi COVID-19 memburuk.Menurut sumber pemerintah Korea Selatan pada hari Kamis (02/07/20), Korea Selatan dan AS sedang membicarakan jadwal dan cara latihan gabungan militer kedua negaranya, namun belum mengambil keputusan.Kedua pihak sepaham bahwa latihan militer gabungan harus dilakukan pada bulan depan untuk mempertahankan pertahanan gabungan, tapi yang menjadi masalah utama adalah pandemi COVID-19.Sehubungan dengan itu, otoritas militer Korea Selatan dan AS diketahui menyediakan tiga rencana berdasarkan perkembangan situasi COVID-19, yakni rencana A untuk dilaksanakan secara normal, rencana B untuk disingkatkan, dan rencana C untuk dibatalkan.Menurut sumber berita lain, latihan gabungan militer Korea Selatan dan AS akan diatur sesuai dengan jumlah prajurit AS yang akan datang ke Korea Selatan hingga awal bulan depan.Jika latihan gabungan militer itu disingkatkan atau dibatalkan, latihan verifikasi untuk pengalihan kontrol operasi perang (OPCON) akan terhambat.