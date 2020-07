Menlu Korsel Lakukan Segala Upaya Agar Korut Kembali Berdialog

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha menyatakan bahwa kementeriannya tengah melakukan segala upayanya agar Korea Utara kembali melakukan dialog.Pernyataan Kang itu dikeluarkan sejalan dengan ungkapan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in yang ingin mengambil peran penengah agar Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) dapat kembali melakukan dialog sebelum pemilihan umum presiden AS.Kang dalam jumpa pers pada hari Kamis (02/07/20) mengatakan bahwa Korea Utara kini menghentikan tindakan tambahan yang dapat memperburuk kondisi Semenanjung Korea, namun pemerintah Korea Selatan tetap berkonsentrasi pada pengontrolan kondisi Semenanjung Korea.Sembari memerhatikan kondisi Semenanjung Korea, pihaknya berupaya untuk memungkinkan dialog antara Korea Utara dan AS.Kunjungan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon ke AS baru-baru ini dimaksudkan untuk menyediakan peluang pelaksanaan dialog tersebut dan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun akan mengunjungi Korea Selatan.Kang menegaskan bahwa AS bersedia melakukan dialog dengan Korea Utara