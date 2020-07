Biegun Lakukan Lawatan ke Korsel Awal Minggu Ini

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang merangkap sebagai Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun akan melakukan lawatannya ke Korea Selatan pada awal pekan ini.Dengan mengutip seorang pejabat pemerintah AS, Kantor Berita Inggris, Reuters menyampaikan bahwa Biegun akan berada di antara beberapa pejabat Kementerian Luar Negeri AS yang akan mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan mereka dari Korea Selatan pada hari Selasa (07/07/20) besok.Kemungkinan Biegun akan mengunjungi Korea Selatan selama tiga hari untuk melakukan pembicaraan dengan mitranya, Lee Do-hoon dan pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae.Kunjungannya terjadi di tengah buntunya negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS yang terus berlanjut dan hubungan antar-Korea yang juga memburuk.Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in telah menyerukan agar pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump bertemu kembali sebelum pemilihan presiden AS pada November mendatang. Kemudian pada tanggal 2 Juli lalu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha juga mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan sedang mendorong dimulainya kembali pembicaraan antara Korea Utara dan AS.Biegun mengutarakan masih ada waktu bagi kedua belah pihak untuk kembali terlibat dalam dialog dan membuat kemajuan besar, tetapi dikatakan sulit untuk mengadakan KTT sebelum pemilu presiden AS.