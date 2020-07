Pengadilan Tinggi Seoul Tolak Ekstradisi AS untuk Seorang Pemilik Situs Pornogradi Anak

Photo : KBS News

Pengadilan Tinggi Seoul telah menolak permintaan penuntutan untuk ekstradisi ke Amerika Serikat terhadap Son Jong-woo, seorang operator situs web pornografi anak yang terbesar di dunia.Dalam putusannya pada hari Senin (06/07/20), Pengadilan Tinggi Seoul mengatakan jika Son harus diekstradisi ke AS, penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan eksploitasi seksual anak terkait situs web "Welcome to Video" milik Son, akan terganggu.Penyelidikan tersebut berjutuan utnuk memberantas kejahatan pornografi anak dengan mengidentifikasi konsumen dari konten-konten dan anggota dari situs web tersebut.Sembari menekankan bahwa pihaknya tidak dapat membebaskan Son, pengadilan mengatakan Korea Selatan sebagai negara yang berdaulat, harus menggunakan haknya untuk menghukum pelaku berusia 24 tahun itu secara pidana.Son yang telah menyelesaikan hukuman 18 bulan karena memproduksi dan mendistribusikan konten pornografi anak di web gelap, telah didakwa oleh peradilan federal AS atas tuduhan mengiklankan dan mendistribusikan pornografi anak, pencucian uang, dan kejahatan lainnya.