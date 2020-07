Kementerian Unifikasi Korsel Tetap Upayakan Dilanjutkannya Dialog Korut-AS

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan pernyataan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui yang merasa tidak perlu untuk duduk berhadapan dengan Amerika Serikat (AS), Kementerian Unifikasi Korea Selatan melontarkan prinsipnya untuk tetap mengupayakan dialog antara Korea Utara dan AS.Juru Bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Yeo Sang-key mengungkapkan dalam pengarahan rutinnya pada hari Senin (06/07/20) bahwa tidak ada perubahan dalam posisi pemerintah Korea Selatan untuk mendorong dimulainya kembali dialog antara Korea Utara dan AS secepat mungkin, demi tercapainya denuklirisasi dan perwujudan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Selain itu, dikatakan bahwa pemerintah Korea Selatan tetap memantau perkembangan situasi terkait dan masih tidak jelas kemungkinan pertemuan antara Menteri Unifikasi Korea Selatan yang baru ditunjuk, Lee In-young dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun yang akan mengunjungi Seoul mulai hari Selasa (07/07/20) besok.