Korut Tegaskan Tidak Ingin Adakan Pertemuan dengan AS dalam Waktu Dekat

Photo : KBS News

Korea Utara menegaskan kembali sikapnya bahwa pihaknya tidak ingin mengadakan pertemuan dengan Amerika Serikat, menjelang lawatan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Stephen Biegun ke Asia Timur.Kantor Berita Korea Utara (KCNA) melaporkan pernyataan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Korea Utara untuk Urusan Amerika Utara, Kwon Jong-gun yang mengatakan pihaknya tidak ingin duduk bersama dengan pejabat-pejabat dari AS dalam waktu dekat.Pernyataan ini hadir usai santer terdengar kabar upaya Korea Selatan menjadi perantara dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Utara dan AS pada lawatan Wakil Menlu AS ke Asia Timur pekan ini.Kwon mengkritik sikap Korea Selatan sembari mengatakan bahwa publik akan segera tahu apakah upaya perantara ini akan membuahkan hasil baik atau malah menjadi bumerang dalam waktu dekat.Sebelumnya pada Sabtu lalu (04/07/2020), Deputi I Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui juga telah menyatakan tidak akan ada Konferensi Tingkat Tinggi dengan Amerika Serikat sebelum pemilihan presiden AS usai digelar pada akhir tahun ini.Adapun pernyataan Kwon kali ini ditafsirkan sebagai penekanan kembali sikap Korut untuk memutus kontak dengan AS untuk sementara waktu.