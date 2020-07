AS Resmi Kabarkan Penarikan Diri dari WHO

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mengabarkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) bahwa mereka akan secara resmi menarik diri dari keanggotaan organisasi tersebut.The Hill, sebuah surat kabar politik yang bermarkas di Washington D.C., melaporkan pada hari Selasa (08/07/20) bahwa seorang pejabat senior dari pemerintahan Trump mengkonfirmasi bahwa Gedung Putih telah secara resmi bergerak untuk menarik diri dari keanggotaan organisasi kesehatan publik global tersebut.AS dilaporkan telah melaporkan pemberitahuan penarikannya tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.CNN mengutip sebuah sumber yang mengatakan bahwa surat itu sangat pendek, hanya terdiri dari sekitar tiga kalimat dan penarikan resmi AS dari organisasi tersebut akan berlangsung selama setahun ke depan.Langkah AS untuk menarik diri dari WHO selama pandemi telah mendapat kritik. Senator Bob Menendez, tokoh Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri Senat, mengatakan di Twitter bahwa penarikan itu tidak akan melindungi kehidupan atau kepentingan Amerika. Sebaliknya, hal tersebut akan membuat orang Amerika sakit dan meninggalkan Amerika sendirian.Pada akhir Mei, Trump mengatakan AS akan mengakhiri kemitraannya dengan WHO, dengan mengecam organisasi tersebut gagal menekan China untuk lebih transparan tentang pandemi COVID-19.